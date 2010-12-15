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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жиль Свертс
№22
Полузащитник
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Команда
НАК Бреда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
23 сент. 1982 (38) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
АЗ Алкмаар
3 : 0
БАТЭ
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЗ Алкмаар
3
БАТЭ
0
был в запасе
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Динамо
2 : 0
АЗ Алкмаар
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
2
АЗ Алкмаар
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Динамо
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Динамо
2
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
был в запасе