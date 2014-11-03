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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хонатан Перейра
№9
Нападающий
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Команда
Алькоркон
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 мая 1987 (33) года
Рост
167
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Эйбар
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2
Эйбар
3
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
Малага
4 : 0
Райо Вальекано
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
Леванте
0 : 2
Райо Вальекано
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0
Райо Вальекано
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:59
Райо Вальекано
0 : 0
Атлетико
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 1 тур