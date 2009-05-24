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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Карлос Вильянуэва
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
5 февр. 1986 (35) лет
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Челси
2 : 0
Блэкберн
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Блэкберн
2 : 0
Портсмут
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Блэкберн
2
Портсмут
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Блэкберн
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
3
Блэкберн
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Блэкберн
2 : 0
Уиган Атлетик
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
Сток Сити
1 : 0
Блэкберн
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
1
Блэкберн
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
14:45
Блэкберн
2 : 1
Тоттенхэм
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Блэкберн
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
Халл Сити
1 : 2
Блэкберн
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1
Блэкберн
2
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Блэкберн
1 : 3
Ливерпуль
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Блэкберн
1
Ливерпуль
3
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
18:00
Портсмут
3 : 2
Блэкберн
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
3
Блэкберн
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур