Стив Сидуэлл
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 дек. 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 17:00
Уотфорд
0 : 0
Брайтон & Хов
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уотфорд
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Брайтон & Хов
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
2
был в запасе