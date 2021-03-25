Альбин Экдаль
№6
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Швеция
Дата рождения
28 июля 1989 (31) год
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 68' - 73'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
минуты: 68' - 73' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур