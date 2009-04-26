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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Матиас Кардасио
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
2 окт. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Милан
3 : 0
Палермо
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3
Палермо
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Милан
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Милан
1
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
22:30
Милан
5 : 1
Удинезе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
5
Удинезе
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Милан
2
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
был в запасе