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Евро-2020
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Олимпиада
Антонио Кименти
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июня 1970 (50) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
21.03.2010
21 марта 2010
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Ювентус
21.03.2010
21 марта 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 3
Сиена
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
3
Сиена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Лацио
1
был в запасе
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
0 : 3
Милан
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Парма
1 : 2
Ювентус
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
1
Ювентус
2
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 2
Катания
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Катания
2
был в запасе