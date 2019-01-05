Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
США
Германия
Мальта
Косово
Нидерланды
Сербия
Ирландия
Португалия
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Краснодар
Эйбар
Бавария
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Даррон Гибсон
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сандерленд
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
25 окт. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2008/2009
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала