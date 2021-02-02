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Материалы
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Олимпиада
Фрэйзер Форстер
№44
Вратарь
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 марта 1988 (32) года
Рост
201
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2008/2009
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Манчестер Юнайтед
-:-
Саутгемптон
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
-
Саутгемптон
-
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
был в запасе
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Астон Вилла
3 : 4
Саутгемптон
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
3
Саутгемптон
4
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 0
Эвертон
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Эвертон
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Челси
3 : 3
Саутгемптон
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
3
Саутгемптон
3
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бернли
0 : 1
Саутгемптон
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
0
Саутгемптон
1
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 5
Тоттенхэм
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
5
был в запасе
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