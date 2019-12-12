Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
США
Германия
Мальта
Косово
Нидерланды
Сербия
Ирландия
Португалия
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Краснодар
Эйбар
Бавария
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гийом Оаро
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Янг Бойз
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 марта 1984 (37) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Янг Бойз
1 : 2
Порту
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Янг Бойз
1
Порту
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Порту
2 : 1
Янг Бойз
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Порту
2
Янг Бойз
1
был в запасе