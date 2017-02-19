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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энтони Стоукс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
25 июля 1988 (32) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Блэкберн
2 : 0
Блэкпул
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
2
Блэкпул
0
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала