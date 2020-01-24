Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Артем Дзюба
Мануэль Нойер
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
США
Германия
Мальта
Косово
Нидерланды
Сербия
Ирландия
Португалия
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Краснодар
Эйбар
Бавария
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мартин Уогхорн
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
177
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2010/2011
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
был в запасе