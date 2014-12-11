Роман Беднар
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 марта 1983 (38) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Янг Бойз
2 : 0
Спарта
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
Спарта
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Спарта
4 : 0
Слован
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Слован
0
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 3
Спарта
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
0
Спарта
3
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Наполи
3 : 1
Спарта
90'
90'
90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
3
Спарта
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур