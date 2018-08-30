Де Андрада Тейшейра
№80
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 окт. 1980 (40) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:30
Стяуа
2 : 1
Рапид
53'
53'
53'
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
2
Рапид
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:30
Рапид
3 : 1
Стяуа
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рапид
3
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Хайдук
0 : 0
Стяуа
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
0
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:30
Рудар
0 : 2
Стяуа
74'
29'
74'
29'
74'
29'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:30
74'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рудар
0
Стяуа
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд