Роберт Корен
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
20 сент. 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2014 17 мая 2014 сб 19:00
Арсенал
3 : 2
Халл Сити
17.05.2014 17 мая 2014 сб 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, Финал
Арсенал
3
Халл Сити
2
был в запасе