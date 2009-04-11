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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ярид Ходгкисс
№0
Защитник
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Команда
Форест Грин
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 нояб. 1986 (34) года
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Портсмут
2 : 2
Вест Бромвич
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Портсмут
2
Вест Бромвич
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
Вест Бромвич
1 : 3
Арсенал
03.03.2009
03 марта 2009
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
3
был в запасе