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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Шелтон Мартис
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерландские Антилы
Дата рождения
29 нояб. 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
17.05.2009
17 мая 2009
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ливерпуль
17.05.2009
17 мая 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Сток Сити
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
0
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе