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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Пеле (Витор Хьюго Гомес Пасош)
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 мая 1978 (42) года
Рост
186
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Вальядолид
2 : 1
Расинг
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
Вальядолид
0 : 0
Хетафе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Спортинг
0 : 2
Вальядолид
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
0
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Херес
3 : 0
Вальядолид
29'
29'
29'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 29 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:00
Вальядолид
0 : 0
Эспаньол
44'
44'
44'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Вальядолид
1 : 4
Реал
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1
Реал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1
Вальядолид
1
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
29'
29'
29'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:00
Валенсия
2 : 0
Вальядолид
90'
90'
90'
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2
Вальядолид
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
82'
82'
82'
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Спортинг
12'
12'
12'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
44'
44'
44'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 0
Херес
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 30' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0
Херес
0
минуты: 30' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Вальядолид
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1
Вальядолид
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Вальядолид
4 : 0
Депортиво
88'
88'
88'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4
Депортиво
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
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