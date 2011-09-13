Михал Данек
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 июля 1983 (37) лет
Рост
194
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
Виктория
1 : 1
БАТЭ
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Виктория
1
БАТЭ
1
был в запасе