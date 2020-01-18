Джонатан Питройпа
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
12 апр. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Париж
2 : 3
Сент-Этьен
54'
54'
54'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
54'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Париж
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала