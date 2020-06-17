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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рафаэль Вольф
№30
Вратарь
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Команда
Фортуна
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июня 1988 (32) года
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2012/2013
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Фортуна
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
2
Фортуна
2
был в запасе