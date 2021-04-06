Вито Манноне
№30
Вратарь
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Команда
Монако
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1988 (33) года
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Ницца
0 : 2
Монако
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0
Монако
2
был в запасе