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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Н'Гог
№89
Нападающий
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Команда
Гонвед
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 апр. 1989 (32) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:15
Университатя
0(3) : 0(1)
Гонвед
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Университатя
0(3)
Гонвед
0(1)
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:55
Гонвед
0 : 0
Университатя
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гонвед
0
Университатя
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Жальгирис
1 : 1
Гонвед
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Жальгирис
1
Гонвед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
Гонвед
3 : 1
Жальгирис
55'
55'
55'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
55'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гонвед
3
Жальгирис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд