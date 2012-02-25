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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Робби Кин
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
8 июля 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Астон Вилла
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Уиган Атлетик
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
45'
45'
45'
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
16:30
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Астон Вилла
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Астон Вилла
51', 84'
51', 84'
51', 84'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
51', 84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Эвертон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1
Эвертон
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур