Мартин Келли
№34
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Кристал Пэлас
-:-
Челси
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
-
Челси
-
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:15
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Фулхэм
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0
Фулхэм
0
был в запасе
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
был в запасе
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
был в запасе
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Фулхэм
1 : 2
Кристал Пэлас
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Фулхэм
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
4
Кристал Пэлас
0
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Эвертон
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1
Эвертон
2
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Кристал Пэлас
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
3
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
был в запасе