Родриго Поссебон
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сантос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 февр. 1989 (32) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
29.12.2008 29 дек. 2008 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008 29 дек. 2008 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
был в запасе