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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Родриго Поссебон
№0
Полузащитник
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Команда
Сантос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 февр. 1989 (32) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
был в запасе