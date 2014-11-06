Луис Ибаньес
№3
Защитник
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Команда
Зриньски
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
15 июля 1988 (32) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
1 : 5
Зальцбург
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Зальцбург
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
4
Динамо
2
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
5
Астра
1
был в запасе