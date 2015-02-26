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Материалы
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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жозе Босингва
№3
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Португалия
Дата рождения
24 авг. 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Наполи
1 : 0
Трабзонспор
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Наполи
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Трабзонспор
0 : 4
Наполи
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Трабзонспор
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала