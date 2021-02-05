Марио Манджукич
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Милан
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 мая 1986 (34) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Милан
-:-
Кротоне
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
-
Кротоне
-
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур