Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Месут Озил
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Россия
Нидерланды
Китай
Белоруссия
Португалия
Франция
Германия
Англия
Испания
Боливия
Кения
Спартак
Ливерпуль
Марсель
Барселона
Зенит
ЦСКА
Рома
Локомотив
Бавария
Ювентус
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марио Манджукич
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Милан
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 мая 1986 (34) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
Милан
-:-
Кротоне
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
-
Кротоне
-
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур