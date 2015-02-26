Ивица Врдоляк
№21
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
19 сент. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
Легия
0 : 3
Аякс
18'
18'
18'
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
0
Аякс
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
Аякс
1 : 0
Легия
90'
90'
90'
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала