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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мирослав Радович
№32
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
16 янв. 1984 (37) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Дюделанж
2
Легия
2
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Легия
1
Дюделанж
2
был в запасе