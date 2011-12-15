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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диксон Чото
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
19 марта 1981 (40) лет
Рост
192
Вес
99
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Легия
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур