Диксон Чото
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
19 марта 1981 (40) лет
Рост
192
Вес
99
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Легия
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур