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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Войцех Скаба
№84
Вратарь
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 апр. 1984 (36) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2011/2012
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Аполлон
0 : 2
Легия
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аполлон
0
Легия
2
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Легия
0 : 2
Лацио
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Легия
0
Лацио
2
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Легия
0 : 2
Трабзонспор
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
0
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Легия
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
24'
24'
24'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Лацио
1 : 0
Легия
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лацио
1
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур