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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Игорь Усминский
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 апр. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
31.03.2013
31 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 3
Зенит
31.03.2013
31 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ахмат
0
Зенит
3
был в запасе