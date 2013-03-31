Игорь Усминский
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 апр. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2013 31 марта 2013 вс 17:00
Ахмат
0 : 3
Зенит
31.03.2013 31 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ахмат
0
Зенит
3
был в запасе