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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Рафаэл (Рафаэл Перейра Да Силва)
№4
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 июля 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
12'
12'
12'
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
89'
89'
89'
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Истанбул Башакшехир
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Манчестер Юнайтед
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
0 : 2
ПСЖ
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
43'
43'
43'
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур