Фабио (Фабио Перейра Да Силва)
№2
Защитник
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Команда
Нант
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 июля 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 26'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 26' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 44'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 44' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3 : 2
Нант
5'
5'
5'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
45'
45'
45'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 23'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
минуты: 1' - 23' / Франция. Лига 1, 10 тур