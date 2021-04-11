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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Фабио (Фабио Перейра Да Силва)
№2
Защитник
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Команда
Нант
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 июля 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 26'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 26' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 44'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 44' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Реймс
3 : 2
Нант
5'
5'
5'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1 : 1
Метц
45'
45'
45'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 23'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
минуты: 1' - 23' / Франция. Лига 1, 10 тур