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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Ли Мартин
№11
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 февр. 1987 (34) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Астон Вилла
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
2
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Сандерленд
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Сандерленд
0
был в запасе