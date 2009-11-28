Алан Жуниор Олле-Олле
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
11 апр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 1
Фрайбург
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
1
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1
Бавария
2
был в запасе
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:30
Герта
0 : 4
Фрайбург
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
0
Фрайбург
4
был в запасе