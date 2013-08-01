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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чарли Дэвис
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
25 июня 1986 (34) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
19:30
Рандерс
1 : 2
Рубин
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рандерс
1
Рубин
2
был в запасе