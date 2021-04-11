Сальваторе Боккетти
№16
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 нояб. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
был в запасе