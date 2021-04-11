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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сальваторе Боккетти
№16
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 нояб. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2009/2010
2008/2009
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
был в запасе