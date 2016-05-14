Паоло Де Челье
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 сент. 1986 (34) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Труа
1 : 1
Марсель
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
1
Марсель
1
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 18:00
Бастия
2 : 1
Марсель
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бастия
2
Марсель
1
был в запасе
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Марсель
2 : 5
Ренн
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Ренн
5
был в запасе
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1
Марсель
1
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 16:00
Марсель
1 : 1
Тулуза
06.03.2016 06 марта 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
1
Тулуза
1
был в запасе
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 23:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
90'
90'
90'
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 23:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0
Марсель
1
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
29.01.2016 29 янв. 2016 пт 22:30
Марсель
1 : 1
Лилль
29.01.2016 29 янв. 2016 пт 22:30
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 23:00
Лион
1 : 1
Марсель
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Марсель
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Марсель
0 : 1
Ницца
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Ницца
1
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 15:00
Марсель
1 : 2
Анжер
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1
Марсель
1
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 22:00
Марсель
1 : 1
Лион
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
1
Лион
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 22:00
Марсель
4 : 1
Бастия
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Бастия
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур