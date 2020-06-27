Джонатан Де Гузман
№33
Полузащитник
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Команда
ОФИ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 сент. 1987 (33) года
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 2
Падерборн
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Падерборн
2
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
1
Айнтрахт
1
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
17.06.2020 17 июня 2020 ср 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Шальке-04
17.06.2020 17 июня 2020 ср 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
2
Шальке-04
1
был в запасе
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
Герта
1 : 4
Айнтрахт
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
1
Айнтрахт
4
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 2
Майнц
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
0
Майнц
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
03.06.2020 03 июня 2020 ср 21:30
Вердер
0 : 3
Айнтрахт
03.06.2020 03 июня 2020 ср 21:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0
Айнтрахт
3
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 2
Айнтрахт
90'
90'
90'
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1
Айнтрахт
2
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
5
Айнтрахт
2
был в запасе
24.02.2020 24 февр. 2020 пн 22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020 24 февр. 2020 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Фортуна
1 : 1
Айнтрахт
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
1
Айнтрахт
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Айнтрахт
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2
Айнтрахт
1
был в запасе