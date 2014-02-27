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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Секу Сиссе
№24
Нападающий
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Команда
Анортосис
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
23 мая 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Генк
0 : 2
Анжи
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
0
Анжи
2
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
20:00
Анжи
0 : 0
Генк
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Анжи
0
Генк
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала