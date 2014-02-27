Секу Сиссе
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
Анортосис
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
23 мая 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Генк
0 : 2
Анжи
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
0
Анжи
2
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 20:00
Анжи
0 : 0
Генк
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Анжи
0
Генк
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала