Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Нидерланды
Мальта
США
Ирландия
Сербия
Франция
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Айнтрахт
Краснодар
Бавария
Шальке-04
Эйбар
Аякс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пьер Бойя
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
16 янв. 1984 (37) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Партизан
0 : 3
Шахтер
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Партизан
0
Шахтер
3
был в запасе
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
Партизан
0 : 1
Брага
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
минуты: 1' - 58' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Брага
2 : 0
Партизан
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
минуты: 54' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
минуты: 54' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Партизан
1 : 3
Арсенал
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 84'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Партизан
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 84' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
Шахтер
1 : 0
Партизан
72'
72'
72'
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 56' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
1
Партизан
0
минуты: 56' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур