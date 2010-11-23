Пьер Бойя
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
16 янв. 1984 (37) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Партизан
0 : 3
Шахтер
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Партизан
0
Шахтер
3
был в запасе
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
Партизан
0 : 1
Брага
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 58'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
минуты: 1' - 58' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Брага
2 : 0
Партизан
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
минуты: 54' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
минуты: 54' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Партизан
1 : 3
Арсенал
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 84'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Партизан
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 84' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
Шахтер
1 : 0
Партизан
72'
72'
72'
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 56' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
1
Партизан
0
минуты: 56' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур