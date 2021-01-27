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Материалы
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Материалы
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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ненад Томович
№40
Защитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Сербия
Дата рождения
30 авг. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
СПАЛ
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4
СПАЛ
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Кубок, 1/4 финала
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
Сассуоло
0 : 2
СПАЛ
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0
СПАЛ
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
был в запасе