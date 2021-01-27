Ненад Томович
№40
Защитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Сербия
Дата рождения
30 авг. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:45
Ювентус
4 : 0
СПАЛ
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4
СПАЛ
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Кубок, 1/4 финала
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 19:30
Сассуоло
0 : 2
СПАЛ
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 19:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0
СПАЛ
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
был в запасе