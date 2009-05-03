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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Томислав Живко
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 янв. 1988 (33) года
Рост
170
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
03.05.2009
03 мая 2009
вс
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2
Зенит
1
был в запасе