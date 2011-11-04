Андрей-Лорел Серан
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
11 марта 1985 (36) лет
Рост
196
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
24'
24'
24'
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 20 тур
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 20 тур