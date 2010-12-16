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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
Стейн Де Смет
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 марта 1985 (36) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Лилль
3 : 0
Гент
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
3
Гент
0
был в запасе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
Гент
1 : 0
Левски
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Левски
0
был в запасе
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Гент
3 : 1
Спортинг
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
3
Спортинг
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Спортинг
5 : 1
Гент
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
5
Гент
1
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Гент
1 : 1
Лилль
6'
77'
6'
77'
6'
77'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
6'
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Лилль
1
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Левски
3 : 2
Гент
49'
49'
49'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
49'
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Левски
3
Гент
2
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур