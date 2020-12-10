Фарис Арун
№38
Полузащитник
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Команда
Антверпен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 сент. 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Антверпен
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
2
Антверпен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Антверпен
3 : 1
Лудогорец
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Антверпен
3
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 2
Антверпен
48'
48'
48'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЛАСК
0
Антверпен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Антверпен
0 : 1
ЛАСК
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Антверпен
0
ЛАСК
1
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Антверпен
1 : 0
Тоттенхэм
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Антверпен
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур