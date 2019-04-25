Франко Ди Санто
№9
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 июля 1989 (31) год
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0
Уэска
0
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
90'
90'
90'
31.03.2019 31 марта 2019 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Бетис
1
был в запасе
01.03.2019 01 марта 2019 пт 23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
01.03.2019 01 марта 2019 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0
Жирона
2
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
73'
73'
73'
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе