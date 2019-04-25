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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Франко Ди Санто
№9
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 июля 1989 (31) год
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0
Уэска
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
90'
90'
90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Бетис
1
был в запасе
01.03.2019
01 марта 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
01.03.2019
01 марта 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0
Жирона
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
73'
73'
73'
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе